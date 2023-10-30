فيصل بن بندر يزف 264 شاباً وفتاة لـ “عش الزوجية”

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض “إنسان”، أن الجمعية تأسست على منهج واضح على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونوّه الأمير فيصل، خلال رعايته حفل الزواج الجماعي لأبناء وفتيات إنسان، والذي شهد زفاف 264 من أبناء الجمعية لعش الزوجية، وأُقيم تحت شعار “فرحة عريس” في فندق “جي دبليو ماريوت الرياض”، بدور الجمعية، والتطلع الدائم بأن يكون العمل مركزًا وواضحًا وسليمًا.
وأشار إلى أن الجمعية وصلت إلى هذا المستوى بأيدي الرجال الذين يعملون فيها والذين عملوا سابقًا، راجيًا لهم التوفيق والسداد وأن يكونوا أداة خير لهذا الوطن وللأبناء الذين هم بحاجة لهم، وأن تسير على هذا المنهج الواضح في التكافل والعمل الاجتماعي البارز والمهم الذي ينطلق من منهج الدين الحنيف لرعاية هؤلاء الأيتام والقيام بدورهم وواجبهم تجاههم، والذي هو نهج هذه البلاد المباركة في ظل هذه القيادة الرشيدة.
ولفت مدير عام الجمعية، محمد المحارب، إلى أن دعم خادم الحرمين الشريفين له دور رئيسٌ في نشأة جمعية إنسان قبل نحو ربع قرن، وتعهدها برعايته الكريمة، إلى أن أصبحت صرحًا خيرياً يضم أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة، تقدم لهم الخدمات عبر 21 فرعاً في محافظات الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الجمعية حظيت باهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وما تضمنته رؤية السعودية 2030 وتأكيدها على دعم المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية.
وبلغ عدد المتزوجين منذ انطلاقة برنامج إنسان 2976، بينما زُفّ في هذه المناسبة 264 من أبناء وفتيات الجمعية، على أنغام ورقصات العرضة السعودية.