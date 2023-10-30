نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التدريب التقني”: 2.7 ألف فرصة تطوعية
30/10/2023   1:56 م

“التدريب التقني”: 2.7 ألف فرصة تطوعية

+ = -
33

أفاد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي بأن المؤسسة وفرت أكثر من 2720 فرصة تطوعية، نفذها نحو 10800 متطوع ومتطوعة من المتدربين بالكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، وبساعات تطوعية تجاوز عددها 251 ألف ساعة، منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، لتكون جزءاً من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة الطموحة للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030م.

وأكَّد الزنيدي، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج طيلة العام؛ لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في النشاط الكشفي والعمل التطوعي، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع والوطن. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الفرق الكشفية والتطوعية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة داخل المملكة وخارجها، من أبرزها المشاركة في مواسم الحج والعمرة في مجالات الإرشاد وتنظيم المصلين وتفويج الحجاج، وتنفيذ مجموعة من البرامج التطوعية في عدة دول، وذلك بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

“التدريب التقني”: 2.7 ألف فرصة تطوعية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885277287.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com