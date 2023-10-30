“التدريب التقني”: 2.7 ألف فرصة تطوعية

أفاد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي بأن المؤسسة وفرت أكثر من 2720 فرصة تطوعية، نفذها نحو 10800 متطوع ومتطوعة من المتدربين بالكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، وبساعات تطوعية تجاوز عددها 251 ألف ساعة، منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، لتكون جزءاً من الإسهام في تحقيق رؤية المملكة الطموحة للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030م.
وأكَّد الزنيدي، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج طيلة العام؛ لتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في النشاط الكشفي والعمل التطوعي، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع والوطن. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفرق الكشفية والتطوعية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة داخل المملكة وخارجها، من أبرزها المشاركة في مواسم الحج والعمرة في مجالات الإرشاد وتنظيم المصلين وتفويج الحجاج، وتنفيذ مجموعة من البرامج التطوعية في عدة دول، وذلك بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.