مكتبة جديدة لرقمنة “العينات الجيولوجية”

تعتزم هيئة المساحة الجيولوجية، العمل على بناء مكتبة جديدة وفق أحدث التقنيات، لحفظ العينات الجيولوجية وتناولها ورقمنتها، وذلك بالتعاون مع نظيرتها الصينية.
وبحث الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني مع الجانب الصيني آلية العمل والتعاون لتطوير مكتبة عينات الحفر الوطنية بالهيئة وبناء المكتبة الجديدة، للإسهام في جذب الاستثمار لقطاع التعدين وتسهيل الحصول على بيانات الحفر الرقمية.
وقام الشمراني والوفد المرافق له بزيارة مكتبة عينات الحفر التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية الصينية ومرافقها، واطلع على النظام الآلي لحفظ العينات، وأنظمة المسح الضوئي والتحاليل. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن مكتبة الحفر الوطنية تُعد أحد مصادر المعلومات المهمة للباحثين وشركات الاستكشاف والتعدين حيث توفر معلومات قيمة عن البيئات الجيولوجية تحت السطحية من خلال الأرشفة الإلكترونية للعينات اللبية لآبار الحفر الاستكشافي.
وتقدم المكتبة معلومات للمسح الطيفي للحفر والصور فائقة الدقة ذات الأبعاد الثنائية بالإضافة لربط هذه المعلومات إلكترونيا بقاعدة البيانات الوطنية (NGD)، ولتكون جميع مخرجات هذه المبادرة متاحة للمهتمين بقطاع التعدين من المستثمرين والباحثين داخل وخارج المملكة.