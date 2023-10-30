35 % من الولادات بالمملكة “قيصرية”

كشفت نشرة الحالة الصحية لسكان المملكة لعام 2023، التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء، أن 99.8% من الولادات بالمملكة أشرف عليها أخصائيون مهرة، وأن 35.1% من إجمالي الولادات جرت عبر عمليات قيصرية و64.9% ولادات طبيعية.
وأوضحت نتائج المسح أن 88.8% من النساء قمن بزيارة مقدمي الرعاية الصحية المرخصين أربع مرات على الأقل قبل الوالدة، و99.7% من الأمهات قمن بزيارة واحدة على الأقل لأحد مقدمي الرعاية، وأن نسبة حضور الأخصائيين الصحيين المهرة أثناء الوالدة كانت مرتفعة بشكل كبير حيث بلغت 99.8% مما يضمن الولادات الآمنة.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة الأمهات اللاتي أرضعن أولادهن رضاعة طبيعية صرفة خلال الساعة الأولى من الولادة بلغت 56.9%.
وعلى صعيد الناحية المالية، أظهرت نتائج المسح أن نسبة تغطية تكاليف الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة عن طريق التأمين الطبي الخاص بلغت 26.3% في حين بلغت نسبة من يقومون بالدفع نقًدا أو بالبطاقة الائتمانية لتغطية تكلفة الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة 13.5%.
من جانب آخر بلغت نسبة النساء المتزوجات اللواتي في سن الإنجاب وحصلن بشكٍل ُمرض على احتياجاتهن من وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة 53.6%.
وأشار المسح إلى أن 37.5% من سكان المملكة البالغين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، لديهم تأمين صحي خاص، في حين بلغت النسبة بين الأطفال 19.5%،كما أظهرت النتائج أن نسبة الأشخاص البالغين الذين يقومون بفحوصات طبية دورية مرة واحدة على الأقل في السنة بلغت 46.8%.
وكشفت النتائج أن 4.97% من البالغين 15 سنة فأكثر، لديهم احتياجات غير ملباة لأسباب متعلقة بالنظام الصحي، وتشمل العوائق المالية، والمسافة البعيدة، وقائمة الانتظار، بينما بلغت النسبة بين الأطفال 2.3%.
وأبان المسح أنه بناء على تقييم الشخص الذاتي لحالته النفسية، والبدنية، وأنشطته اليومية الاعتيادية، والألم وعدم الراحة، والعناية الشخصية، لوحظ أن نسبة من قيموا حياتهم صحيًا بشكل جيد أو جيد جدًا ممن هم 15 سنة فأكثر، بلغت52.8%، كما لوحظ ازدياد نسبة من قيموا حياتهم صحيًا بشكل سيئ أو سيئ جدًا بين من تجاوزوا الخمسين من العمر.
ووفق النتائج، بلغت نسبة النساء اللاتي لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية 30% مقارنة بـ 25% بين الرجال من البالغين ممن لديهم 15 سنة فأكثر، فيما بلغت نسبة من لديهم تصور جيد أو جيد جدًا عن حالتهم الصحية بين الإناث 47 % مقارنة بـ 56 % بين الذكور. وفق “أخبار 24”.
وسجل المسح ارتفاع نسبة الأطفال من عمر 10 إلى 14 سنة ممن قيموا حالتهم الصحية ذاتيا بشكل جيد أو جيد جدًا إلى 84.9% مقارنة بالأطفال من عمر 5 إلى9 سنوات والتي بلغت 80.8%، بينما قلت هذه النسبة بين الأطفال أقل من 5 سنوات واللذين تم تقييم صحتهم عن طريق أولياء أمورهم مسجلة 64.9%، ولم تتم ملاحظة أي فروقات كبيرة بين الذكور والإناث في نسب من قيموا حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدا.