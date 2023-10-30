السيامي “حسن وحسينة” بالرياض الليلة

يصل التوأم السيامي النيجري “حسن وحسينة” مساء الإثنين إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.
وكانت طائرة الإخلاء الطبي المجهزة قد غادرت أمس الرياض بتنسيق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى العاصمة النيجرية أبوجا لإخلاء السيامي، ومن المتوقع وصوله وذويه إلى مطار الملك خالد الدولي اليوم.
وتتصدر المملكة دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فعلى امتداد 32 عاماً تمكن من إجراء ما يقارب 60 عملية من العديد من دول العالم. وفق “أخبار 24”.
وتحرز المملكة السبق بمجال فصل التوائم السيامية في إطار الدور الإنساني، إذ استطاعت تحقيق الريادة العالمية والإشادة الدولية من قبل الدول والمنظمات ذات العلاقة، فضلًا عن الرعاية الكاملة التي تتكفلها لرعاية أهالي التوائم السيامية خلال مراحل العملية المختلفة.