“الدوام الشتوي” بمدارس الرياض “الأحد”

تطبق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدوام الشتوي اعتباراً من يوم الأحد القادم وذلك في جميع مدارس التعليم العام.
وأبانت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، فيما ستبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:00 صباحاً.
ولفت المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، إلى أن تحديد مواعيد الدوام الصيفي والشتوي ولشهر رمضان المبارك في المدارس يأتي حرصاً من الإدارة على أهمية مواصلة الطلاب والطالبات رحلتهم التعليمية بشكل مريح ومنظم. وفق “أخبار 24”.
وشدد “الثميري” على أهمية دور الأسرة في نجاح منظومة التعليم، وتعزيز جوانب التفوق ودعم مسيرة الطالب.