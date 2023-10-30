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جديد المحليات > “6 فرص” استثمارية بالباحة
30/10/2023   1:59 م

“6 فرص” استثمارية بالباحة

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طرحت أمانة منطقة الباحة، 6 فرص استثمارية في مواقع متعددة من مدينة الباحة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضحت أمانة الباحة أن الفرص المطروحة تضمنت إنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي ترفيهي بقرية بني سار على مساحة 22 ألف متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة 4 أكشاك بغابة رغدان بمساحة إجمالية 83 متراً مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي ترفيهي بقرية الظفير على مساحة 1532.42 متر مربع. وفق “أخبار 24”.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

“6 فرص” استثمارية بالباحة

جديد المحليات
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