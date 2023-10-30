ارتفاع أرباح “STC”.. وتوزيعات لـ”المساهمين”

كشفت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” عن النتائج المالية الأولية الموحدة بنهاية التسعة أشهر من العام الجاري، والتي ارتفعت فيها الأرباح إلى 11.021 مليون ريال، بنسبة 17.8% مقارنة بأرباح 9.413 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2022.
وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4,555 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 4,044 مليون ريال سعودي، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 510 ملايين ريال سعودي.
فيما ارتفع صافي أرباح الشركة في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 4.904 مليار ريال بنسبة 38.49%، مقابل نحو 3.541 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.
ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,798 مليون ريال سعودي والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,451 مليون ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 348 مليون ريال سعودي. وفق “أخبار 24”.
وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع 1.99 مليار ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن فترة الربع الثالث من 2023، بواقع 0.4 ريال للسهم الواحد، دون تغير عن توزيعات الربع السابق والفترة المماثلة من 2022. وستكون أحقية التوزيعات يوم 5 نوفمبر، وتاريخ التوزيع يوم 23 نوفمبر المقبل.