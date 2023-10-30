نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تشغيل المرحلة الثانية لـ”سدير للطاقة الشمسية”
30/10/2023   2:02 م

تشغيل المرحلة الثانية لـ”سدير للطاقة الشمسية”

+ = -
40

كشفت شركة أكوا باور، عن أنها استلمت من الشركة السعودية لشراء الطاقة شهادة التشغيل التجاري للمرحلة الثانية من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وذكرت الشركة في بيان على “تداول”، أن المرحلة الثانية شملت إضافة 25% للمرحلة الأولى التي أُعلن بدء التشغيل التجاري لها الشهر الماضي، ليصبح مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري هو 1125 ميجاوات من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل لـ 1500 ميجاوات عند اكتمالها.

يشار إلى أن أكوا باور تملك حصة قدرها 35% من شركة سدير الأولى للطاقة المتجددة، فيما يتوقع أن يظهر الأثر المالي للعمليات التشغلية بدءا من الربع الرابع من عام 2023.  وفق “أخبار 24”.

تشغيل المرحلة الثانية لـ”سدير للطاقة الشمسية”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885277305.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com