تشغيل المرحلة الثانية لـ”سدير للطاقة الشمسية”

كشفت شركة أكوا باور، عن أنها استلمت من الشركة السعودية لشراء الطاقة شهادة التشغيل التجاري للمرحلة الثانية من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وذكرت الشركة في بيان على “تداول”، أن المرحلة الثانية شملت إضافة 25% للمرحلة الأولى التي أُعلن بدء التشغيل التجاري لها الشهر الماضي، ليصبح مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري هو 1125 ميجاوات من الطاقة الإجمالية للمشروع والتي ستصل لـ 1500 ميجاوات عند اكتمالها.
يشار إلى أن أكوا باور تملك حصة قدرها 35% من شركة سدير الأولى للطاقة المتجددة، فيما يتوقع أن يظهر الأثر المالي للعمليات التشغلية بدءا من الربع الرابع من عام 2023. وفق “أخبار 24”.