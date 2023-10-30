“تيليجرام” تطوّر القصص والردود ومعاينة الروابط

أطلقت منصة المراسلة الفورية “تيليجرام” تحديثًا جديدًا طوّرت من خلاله خاصيتي الردود على الرسائل ومعاينة الروابط، وكذلك خاصية مشاهدة قصص الفيديو.
وبات من الممكن اقتباس جزء من الرسالة التي يجري الرد عليها، بتحديد الجزء المراد اقتباسه، ثم الضغط على خيار “اقتباس” من قائمة التنسيق التي تظهر تلقائيًا، كما يمكن اقتباس أكثر من نص عند الرد على رسالة محددة، وكذلك إرسال الردود إلى محادثات أخرى، في حال نقل المحادثة إلى مجموعة أو قناة أخرى.
ويوفر التحديث الجديد أيضا إمكانية التحكم في خاصية معاينة الروابط، كتغيير حجم الصور وموضع الملخص، ويمكن الاستمتاع بالمزايا الجديدة عبر تحديث تطبيق تيليجرام إلى آخر إصدار متاح في متجري جوجل بلاي وآب ستور، كما يمكن التعرف على آلية عملها من خلال الرجوع إلى الموقع الرسمي للمنصة. وفق “أخبار 24”.
وطال التحديث الجديد خاصية القصص، إذ يمكن للمستخدمين الآن عند مشاهدة قصص الفيديو التقدم أو الرجوع بالسحب يمينًا ويسارًا، كما يمكن استخدام ضوء الكشاف الأمامي لالتقاط صور سيلفي محسنة داخل تيليجرام، مع إعدادات للتحكم في درجة الدفء والشدة.