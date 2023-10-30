مكاسب جديدة لـ”المؤشر” بدعم زيادة الطلب

واصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، ليستقر مجدداً فوق مستوى 10500 نقطة، جاء ذلك بدعم تحسن الطلب على الأسهم وتوافر السيولة المتاحة للتداول التي دفعت أسعار معظم الأسهم للارتفاع، لتسجل السوق ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الأداء مقارنة بتعاملات السوق في جلسة أمس.
وأنهى مؤشر (تاسي) جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 10535.87 نقطة في مقابل 10482.85 نقطة أمس، بزيادة 53.02 نقطة نسبتها 0.51 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 57.41 نقطة، نسبتها 0.55 في المئة، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الأداء ، حيث ارتفعت الكمية المتداولة 46 في المئة إلى 172 مليون سهم، في مقابل 118 مليوناً أمس، فيما ارتفعت السيولة المتداولة 63 في المئة إلى 4.9 بليون ريال، في مقابل 3 بلايين، وصعد عدد الصفقات المنفذة 64 في المئة إلى 391 ألف صفقة في مقابل 239 ألفاً، بينما تراجع متوسط الصفقة 11 في المئة إلى 439 سهماً.
ونتيجة تحسن الأسعار أنهت 16 قطاعاً من السوق التعاملات في المنطقة الخضراء، تصدرها التأمين بزيادة 4.09 في المئة، تلاه مؤشر السلع الرأسمالية المرتفع 3.88 في المئة، ثم مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 3.45 في المئة.
وفي المقابل تراجعت مؤشرات 5 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر الإعلام والترفيه الهابط 2.61 في المئة، ثم مؤشر العقارات المتراجع 0.79 في المئة.
وخالفت السوق الموازية اتجاه السوق الرئيسية، وتراجع مؤشرها (نمو حد أعلى) اليوم 0.47 في المئة تعادل 106 نقاط، هبوطاً إلى 22491 نقطة، بينما ارتفعت السيولة المتداولة 2.2 في المئة إلى 15.4 مليون ريال، وصعدت الكمية المتداولة إلى 1.55 مليون سهم، بزيادة 60 في المئة، نُفذت من خلال 2514 صفقة بارتفاع 26 في المئة. وفق “أخبار 24”.
إلى ذلك، أعلنت تداول السعودية عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في السوق الرئيسية اعتباراً من الأربعاء المقبل الأول من نوفمبر المقبل، برمز تداول 4263 وبالرمز الدولي SA15T1L22JH8 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية /- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند /- 10%. حيث إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.