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جديد المحليات > منصة رقمية لتسويق “تمور العلا”
30/10/2023   9:38 م

منصة رقمية لتسويق “تمور العلا”

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أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا “بوابة تمور العُلا”، وهي منصة إلكترونية تقدم الخدمات لأصحاب المزارع لتسويق منتجاتهم الزراعية من التمور، عبر نافذة بيع رقمية موثوقة وربطها بالأسواق المحلية والعالمية.

وتوفر المنصة عدداً من الخدمات للمزارعين من ضمنها تسويق التمور بالجملة لطلبات التصدير والكميات الكبيرة وتسويق التمور بالتجزئة عبر منافذ البيع المختلفة، وإقامة المزادات الإلكترونية للأنواع الفاخرة من التمور.

وتتيح البوابة خدمة لمنتجي التمور في العلا تمكنهم من المشاركة في توفير طلبات الشراء الواردة لبوابة تمور العلا، وتوفير خدمات لوجستية متنوعة تتمثل في التخزين والتعبئة والتغليف والتوصيل.

وكانت الهيئة قد أطلقت مؤخراً سوق مهرجان العلا للتمور الذي يقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمنتجات المحلية والحرف اليدوية، وذلك خلال إجازات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، بجوار سوق المزارعين بالمنشية، والذي يتيح للمزارعين تسويق تمورهم. وفق “أخبار 24”.

وتشكّل تمور العلا علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية، بالعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للمحافظة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

منصة رقمية لتسويق “تمور العلا”

جديد المحليات
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