“Six Senses ” العلا يفتح أبوابه “2027”

يستقبل فندق “سيكس سينسيز العلا” ضيوفه بحلول عام 2027م، حيث وقعت شركة العلا للتطوير اتفاقية إدارة فندقية مع شركة Six Sense – المتخصصة بتشغيل الفنادق الفاخرة والمنتجعات الصحية –، لافتتاحه وتشغيله.
ومن المقرر أن يمتد فندق Six Senses على مساحة 1,200,000 متر مربع، متوسطاً واحة طبيعية، ومطلاً على منحدرات من الحجر الرملي الأحمر، وسيضم الفندق 100 فيلا و25 مسكناً.
وأكّد العضو المنتدب لشركة العلا للتطوير نايف الحمدان، أن الاتفاقية تمثل التزام الشركة في زيادة عروض الضيافة الفاخرة، مفيداً أن الشركة تعمل على إثراء خيارات الضيافة في العلا حتى تمكن زوارها من استكشاف تاريخها الغني والتعرف على جمال موقعها الطبيعي الخلاب. وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير فابيان توسكانو إن المشروع يتماشى مع التزامنا برفع مستوى عروض الضيافة، ويشكل خطوة جديدة نحو تعزيز مساعينا لتحقيق التنمية المستدامة، والإسهام في التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030″.