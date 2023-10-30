تبادل بيانات بين “الصحة” و”الغذاء”

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة (الاثنين)، في ملتقى الصحة العالمي 2023، اتفاقية لتبادل البيانات، بهدف تحقيق التكامل بين الطرفين.
ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى الاستفادة من البيانات التي ينتجها أو يتعامل معها كل طرف، والعمل على تطوير الخدمات المعتمدة على هذه البيانات.
وتنظّم الاتفاقية الموقعة بين الطرفين المبادئ والضوابط الأساسية لمشاركة البيانات المحددة بما لا يتعارض مع مكتب إدارة البيانات الوطنية، مع الالتزام بالتحقق من أمن وموثوقية وسائل التبادل المستخدمة للتقليل من المخاطر المحتملة، وإعطاء الأولوية لوسائل المشاركة الآمنة والمعتمدة بما في ذلك قناة التكامل الحكومية وشبكة مركز المعلومات الوطني.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ملتقى الصحة العالمي، الذي يقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023، يشهد حضور أكثر من 300 شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من 29 دولة، ويضم معرضًا مصاحبًا لكل ما يخص الاستثمار في صحة الأفراد والأعمال، والاستثمار في الصحة بمفهوم شامل، ويمثل فرصة نوعية لاستكشاف آلاف المنتجات، ومشاهدة أحدث أجهزة الرعاية الصحية، وتوقيع الاتفاقيات والشراكات بين عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص.