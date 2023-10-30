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جديد المحليات > “الفن الصناعي” بالشرقية ديسمبر المقبل
30/10/2023   9:46 م

“الفن الصناعي” بالشرقية ديسمبر المقبل

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تنظم وزارة الثقافة معرض الفن الصناعي، خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر بالمنطقة الشرقية، لتعزيز الفنون المتنوعة الداعمة للفنانين السعوديين، وإتاحة الفرصة للفنانين من حول العالم للمشاركة.

ويسعى المعرض لـ5 أهداف رئيسية، أبرزها تشجيع المحتوى والإنتاج الفني في المملكة، وإثراء قطاع الفنون عبر دعم أنواع الفنون المختلفة، وتمكين المواهب الواعدة المتخصصة في هذا المجال، وتعزيز التبادل الثقافي بين المبدعين السعوديين والدوليين، وتحفيز الشركات المحلية لدعم الفنانين السعوديين.

واعتمد تصميمُ المعرض على عنصر الحرارة، والتي يعتمد عليها الفن في تشكيل وقولبة المواد الصناعية، وتحويلها إلى أعمالٍ فنية جمالية تحكي قصص وتجارب الفنانين، وذلك باستخدام خصائص الحرارة الناتجة عن الحِدادة، إضافةً إلى بعض العناصر والمواد التي تُمثّل الجانب الصناعي من المعرض.

ويتكوّن المعرض من مناطق متعددة تتناول جوانب مختلفة من موضوعه الرئيسي، ومن أبرزها منطقة “تحركات من فن”، ومنطقة “ظلال يعكسها فن”، ومنطقة “من صناعات” ومنطقة “مغاير”.

وخصص المعرض منطقةً للأطفال، ليعيش خلالها أهالي الزوّار رحلةً تُثري جميع أفراد العائلة، إلى جانب منطقة المقاهي التي تأخذ الزائر في تجربةٍ استثنائية لتذوّق أشهى المأكولات والمشروبات بطريقةٍ إبداعية.

تصميمُ المعرض استلهم من عنصر الحرارة

وفق “أخبار 24”.

“الفن الصناعي” بالشرقية ديسمبر المقبل

جديد المحليات
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