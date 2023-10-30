“العبود”: صمتي ليس ضعفاً

وجه لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود، رسالة غامضة، في ظل غيابه عن المشاركة مع الفريق منذ فترة كبيرة، مؤكدًا أن صمته ليس ضعفا.
وأكد العبود عبر حسابه الشخصي على موقع “انستقرام”، أن الصمت ليس ضعفا وللصبر حدود.
ويعاني عبدالرحمن العبود الابتعاد منذ فترة عن المباريات مع الاتحاد، بسبب قرار فني من قبل المدرب البرتغالي نونو سانتو.
وكان هناك عدد من الأندية في دوري روشن تسعى للحصول على خدمات العبود خلال ميركاتو الصيف، لكن إدارة الاتحاد رفضت رحيله، وأبقت اللاعب حتى نهاية فترة الانتقالات 2023.
ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيحاء، مساء الثلاثاء المقبل 31 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس الملك.
وفق “سبورت 24”.