“الترفيه”: القانون لمستخدمي شعار “موسم الرياض”

أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض ضد كل من يتعدى أو ينتهك حقوق العلامة التجارية.
وشددت الهيئة على أن استخدام شعار “موسم الرياض” بشكل مباشر أو غير مباشر يستوجب الحصول على موافقة خطية منها؛ وذلك لضمان الحفاظ على حقوقها وحقوق الرعاة الرسميين للموسم.
وأهابت بجميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استخدام أو استغلال أي حق، أو امتياز أو اسم أو تصميم، أو رسومات، أو شعارات أو غير ذلك من العلامات التجارية العائدة لموسم الرياض إلا بموافقة خطية تحدد شروط استخدام تلك الحقوق. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة قد رصدت استخدام عدد من الشركات العلامة التجارية لموسم الرياض 2023/ 2024، واستغلال الحقوق المتصلة بها في أغراض تجارية من خلال إعلانات دعائية وحملات تسويقية وغير ذلك دون الحصول على موافقة خطية.