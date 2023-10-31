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جديد المحليات > “واجهة أبحر الجنوبية” جاهزة
31/10/2023   8:36 ص

“واجهة أبحر الجنوبية” جاهزة

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أنهت أمانة محافظة جدة مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، البالغة مساحته أكثر من 200 ألف متر وبطول 3 كيلومترات.

ويحتوي المشروع الذي تبلغ تكلفته أكثر من 270 مليون ريال، على شواطئ رملية ومسار للدراجات الهوائية وممشى بطول 3 كيلومترات.

كما يتضمن المشروع مناطق ألعاب للأطفال وغيرها من المرافق، وستبدأ الواجهة البحرية لشاطئ أبحر استقبال زوارها خلال الأسابيع القادمة. وفق “أخبار 24”.

وكانت الأمانة قد كشفت عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ “أبحر الجنوبية” يناير 2021، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن لتحسين جودة الحياة بالمحافظة.

“واجهة أبحر الجنوبية” جاهزة

جديد المحليات
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