الدراسة بعسير وجازان على “مدرستي”

علقت إدارة تعليم جازان الدارسة الحضورية، في جميع مكاتب تعليم الإدارة بالمنطقة، وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها، لتكون عبر منصة “مدرستي”.
كما علقت إدارة تعليم عسير الدراسة الحضورية في جميع المدارس التابعة لها، وتقرر استمرار تحويل الدراسة لتكون عن بعد عبر المنصة التعليمية نفسها.
وجاء قرار الإدارتين التعليميتين بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وللحفاظ على سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم في المنطقتين.
وكانت الأمطار قد تسببت في تعليق الدراسة الحضورية خلال اليومين الماضيين في عدة مناطق، شملت جدة ومكة والقريات والقنفذة والليث وحائل والعلا وعسير وينبع والطائف والباحة. وفق “أخبار 24”.
وفي وقت سابق حذر المركز الوطني للأرصاد، من فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بالبرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على مكة المكرمة وتبوك والجوف.