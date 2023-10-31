دفع 1200 لـ”القطاع الصناعي”

برعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، احتفل المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء بتخرج 1200 متدرب ومتدربة لعام 2023، فيما وقع اتفاقيات تدريبية لنحو 3400 آخرين.
ووقع المعهد اتفاقيات تدريبية في برنامج الدبلوم لـ 2000 متدرب ومتدربة مع عدة شركات، وأخرى دعم مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لـ 1400 متدرب ومتدربة، واتفاقية خدمات تدريبية مع شركة “تي يو في رينالد” الألمانية الرائدة في مجال التدريب، خلال حفل شهده رئيس جامعة الملك فيصل محمد العوهلي، والمدير التنفيذي للأعمال في “هدف” فراس أبا الخيل، وعدد من المديرين التنفيذيين ورؤساء القطاعين العام والخاص من داخل الأحساء وخارجها. وفق “أخبار 24”.
ونوه مدير المعهد عبدالعزيز بن عبدالله الحجي، إلى أن التدريب سيسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، من خلال تأهيل الشباب السعودي على أحدث التقنيات والمساهمة في توطين الصناعة، مؤكدًا على الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص والشركات الرئيسية الرائدة في مجال صناعة النفط والغاز.