إتاحة مفاتيح المرور بـ”واتساب آيفون”

أتاح تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، لمستخدمي هواتف “آيفون” إمكانية تسجيل الدخول للتطبيق عبر استخدام خاصية مفاتيح المرور “Passkey”، والتي تدعم خاصيتي التعرف “Face ID” و”Touch ID”.
وأوضحت شركة “ميتا- بلاتفورمز” المالكة للتطبيق، أنه يجب تحديث نظام تشغيل الهاتف إلى iOS 16 أو أحدث حتى يتمكن المستخدم من تسجيل الدخول عبر مفاتيح المرور.
وأضافت بأنه يمكن تخزين مفاتيح المرور في منصة “iCloud Keychain” السحابية التابعة لشركة “أبل”، والتي أكدت بدورها أهمية استخدام تلك المفاتيح لتعزيز الخصوصية ومنع التصيد الاحتيالي. وفق “أخبار 24”.