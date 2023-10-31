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رياضة > بونو: خدمة الهلال أكبر من جوائز العالم
31/10/2023   8:47 ص

بونو: خدمة الهلال أكبر من جوائز العالم

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أكد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو لاعب الهلال أن الفوز على الحزم لم يكن سهلًا، مشيرًا إلى أن فريقه حقق تأهلًا مستحقًا إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “مباراة اليوم لم تكن سهلة، الحزم كان منظما تكتيكيًا لا سيما في المرتدات، لكن دفاع الهلال تمكن من إجهاض العديد من الهجمات للمنافس”.

وعن سؤاله بشأن ترتيبه في قائمة أفضل لاعب في جائزة الكرة الذهبية، قال إنه ليس على علم بذلك نتيجة تركيزه في المباراة.

وأضاف بعد معرفته بوجوده في المركز الثالث عشر، إنه أمر جيد، لكنه أكد في الوقت ذاته أن خدمة فريقه الهلال أكبر من جوائز العالم. وفق “سبورت 24”.

بونو: خدمة الهلال أكبر من جوائز العالم

رياضة
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