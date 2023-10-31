بـ51 ميدالية سعودية.. اختتام “الألعاب القتالية”

اختتمت دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023” مساء اليوم “الإثنين” في قاعة الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود.
وشهد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مراسم حفل الختام.
كما حضر نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر القاضي، ومساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء العريفي، ورئيس منظمة سبورت أكورد إيفو فيرياني.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني في الترتيب العام للدورة برصيد 51 ميدالية متنوعة، “12 ذهبية، و20 فضية، و19 برونزية”، بعد ختام المنافسات التي استمرت على مدى 11 يوماً.
وفي آخر أيام المنافسات حقق المنتخب السعودي للملاكمة التايلاندية 4 ميداليات، الأولى ذهبية عن طريق اللاعبة هتان السيف وزن تحت 45 كجم، وعناد باعويضان ذهبية وزن تحت 75 كجم، والبراء العامودي فضية وزن تحت 57 كجم، فيما أحرز عبدالله القحطاني برونزية وزن 63.5 كجم. وفق “سبورت 24”.
واشتمل حفل الختام الذي أقيم بمنطقة “الفان زون” على عدد من الفقرات الاستعراضية والغنائية، إضافة إلى تكريم فرق المتطوعين واللاعبين والمتوجين بالميداليات.
وأبدى الأمير فهد بن جلوي، سعادته بأجواء التنافس الاستثنائي على مدى 11 يوماً، والإصرار من اللاعبين واللاعبات للمنافسة في 16 لعبة، قائلاً: “احتفالنا اليوم هو تكريم لكل إنجاز تحقق في هذا الحدث الرياضي الكبير، ولم يكن ليتحقق هذا النجاح لولا الدعم السخي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورؤية ولي العهد الأمين التي اختصرت الزمن بقطاعنا الرياضي، وقادته لمكانة مرموقة على خارطة الرياضة العالمية، وتوجيهات ودعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الذي أشرف على كافة التفاصيل لضمان تحقيق كافة الأهداف المرسومة، فاليوم، نحتفي بثمرة رؤية قيادة تسابق الزمن، وشعب طموح لا يعرف سوى الإنجاز”.