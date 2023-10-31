طقس اليوم.. أمطار رعدية وسيول بعدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.
وذكر المركز أن الحالة تشمل أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والقصيم، وحائل، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، وتبوك.
وأشار إلى أنه يتوقع تشكيل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، وتبوك. وفق “أخبار 24”.