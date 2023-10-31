جيسوس: الهلال “ممتاز”

أكد مدرب الهلال، جورجي جيسوس، أن فريقه يمر بمرحلة ممتازة والدليل أنه بدون هزيمة منذ 15 مباراة، وآخرها الفوز على الحزم مساء اليوم في كأس الملك.
وصعد الهلال “حامل اللقب” إلى دور الثمانية في كأس الملك، بعدما تخطى عقبة الحزم بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ 16 بالبطولة.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن بطولة كأس الملك مهمة للهلال لذا تمكن الفريق من الفوز في الوقت الأصلي، وهذا أمر أسعده، مؤكدًا أنه من مكاسب الفوز والحصول على بطاقة التأهل مشاركة بعض اللاعبين البدلاء.
وأشار مدرب الهلال إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يتمكنوا من عمل تمارين الاسترجاع، لذلك عمد على إشراك بعض اللاعبين البدلاء، للحصول على رتم المباريات، ولإراحة البعض الآخر. وفق “سبورت 24”.
وأضاف جيسوس: “لم نصل للمرحلة التي نريدها، ما زال هناك الكثير لنقدمه، صحيح أننا وصلنا لمستوى عالٍ من التجانس بين اللاعبين، وكان بإمكانهم اللعب وهم معصوبو العيون، لكن المجموعة ما زال لديها مساحة كبيرة للتطور”.
وأكد مدرب الهلال أنه لا يوجد فرق لديه من سيقابل فريقه في الدور المقبل، لكن من الجيد أن تكون المباراة في أرضه.