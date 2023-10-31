لاعبا الحزم: “ركلة الجزاء” غيرت المباراة

أكد لاعبو الحزم أنهم قدموا مباراة جيدة أمام الهلال وكانوا ندًا في العديد من فتراتها على الرغم من الخسارة 0-3 لحساب ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال اللاعب طلال العبسي: “قدمنا مباراة جيدة أمام الهلال، في الشوط الأول الفريق كان منظمً دفاعيًا أكثر، لكن ركلة الجزاء للهلال في بداية الشوط الثاني منحتهم أريحية أكثر”.
وأضاف العبسي أن الفريق لم يغير أسلوبه بعد الهدف وحاول العودة في النتيجة لكن تقدم الهلال منحه أريحية أكبر ومكنه من مضاعفة النتيجة. وفق “سبورت 24”.
من جانبه قال اللاعب باسل السيالي: “لم نتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال المباراة لاسيما في الشوط الأول”.
وعن المدرب دانيال كارينيو وتأثيره مع الفريق قال السيالي: “كارينيو قدم إضافة كبيرة للفريق على المستوى الفني ونثق في قدرة الفريق على البقاء في دوري روشن”.