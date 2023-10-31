“معادن” تسجل خسائر بالربع الثالث

سجلت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” صافي خسارة خلال الربع الحالي بلغت 83 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي ربح مقداره 2.1 مليار ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق.
وأوضحت الشركة في بيان الثلاثاء أن التراجع في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بمقدار 3.8 مليار ريال نتيجة لانخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع قطاعات الأعمال باستثناء قطاع معادن الأساس والمعادن الجديدة، وقابل ذلك جزئياً انخفاض في تكلفة المبيعات، عائد إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار المواد الخام.
ونوهت الشركة بأن صافي ربح الشركة خلال الفترة الحالية انخفض بمقدار 7.6 مليار ريال بنسبته 92% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بمقدار 9.6 مليار ريال سعودي نتيجة لانخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع قطاعات الأعمال باستثناء قطاع معادن الأساس والمعادن الجديدة، وقابل ذلك جزئياً انخفاض في تكلفة المبيعات، عائد إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار المواد الخام، وارتفاع الدخل من ودائع لأجل، وانخفاض ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.
ومن جهة أخرى كشفت الشركة عن إعادة تعيين ياسر الرميان رئيساً لمجلس الإدارة “عضو غير تنفيذي”، والمهندس خالد بن صالح المديفر نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، وعفت سعيد باديب كأمين سر لمجلس إدارة الشركة، عبدالله بن جمعة رئيسا مستقلا، وأحمد الحقباني عضوا مستقلا، ريتشارد أوبراين عضواً “غير تنفيذي”، جوهان براند عضواً من خارج المجلس.وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن معادن كانت قد كشفت في وقت سابق أنها ستقوم بتوسيع إنتاجها من الذهب من خلال إضافة 250 ألف أوقية سنويًا من منصورة المسرة، مع استمرار تشغيل المصنع خلال النصف الأول من السنة المالية 2023م، كما تستهدف النمو الدولي من خلال مشروعها المشترك الجديد مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة جديدة للاستثمار في أصول التعدين على مستوى العالم. وستكون الشركة الجديدة مملوكة بنسبة 51% لشركة معادن وستستثمر مبدئيًا في خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً.