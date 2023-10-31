ارتفاع الأنشطة “غير النفطية” 3.6%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انخفض بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس المدة من 2022، مشيرة إلى أن الانخفاض يعود لتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%، رغم ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%، إضافة لنمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9%.
وأشارت الهيئة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 3.9% في الربع الثالث من 2023 مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4%، إضافةً إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 0.1% على أساس ربعي.
وأضافت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022م بلغ 8.7% بالأسعار الثابتة مقارنةً بعام 2021، إذ يعود هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4% وغير النفطية بمعدل 5.5% ، كما بلغ معدل نمو الأنشطة الحكومية 4.6%.
وأفادت الهيئة بأن إجمالي الناتج المحلي للأسعار الجارية لعام 2022 بلغ 4.157 مليار ريال، حيث حققت الأنشطة غير النفطية أعلى نسبة مساهمة بلغت 42.2%، تليها الأنشطة النفطية بنسبة 38.7% ثم الأنشطة الحكومية بمساهمة بلغت 14.5%.
وأبانت أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 129.203 ريال بالأسعار الجارية خلال عام 2022م، بنسبة نمو بلغت 21.3% مقارنة بعام 2021م.
وبحسب الهيئة، حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت أعلى معدلات النمو في عام 2022م حيث بلغ 21.7%، كما حقَّقت الصادرات والواردات نموًا قدره 17.8% و11.7% على التوالي، بالإضافة إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمقدار 6.7%والإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 4.9%.
وبلغ صافي الادخار في عام 2022م ما قيمته 1.325مليار ريال بالأسعار الجارية محققًا بذلك نسبة نمو بلغت 95.8% مقارنة بالعام السابق 2021م.
وفق “أخبار 24”.