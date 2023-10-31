تأهيل 1400 مواطن لـ”الصيانة”

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية، اتفاقية دعم تدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي، تستهدف تأهيل 1400 متدرب ومتدربة في مجال التشغيل والصيانة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وفق آلية برنامج دعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبطة بالتوظيف.
ويشارك الصندوق بنسبة 75% من تكاليف التدريب، وبنسبة 50% من مكافآت المتدربين؛ وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن العمل المرتبطة بالتوظيف.
ويتضمن البرنامج التدريبي 13 تخصصاً مهنياً وفنياً منها: دبلوم سلامة الإنشاءات؛ وفني لحام؛ وتصنيع أنابيب؛ وفني صيانة كهرباء؛ ومشغل آلات دقيقة؛ وفني صيانة آلات؛ وغيرها من التخصصات المهنية والفنية الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وتنص اتفاقية الدعم، على التعاون المشترك بين الجهتين لتدريب وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مجال التشغيل والصيانة لتلبية متطلبات سوق العمل في مثل هذا النوع من المجالات الاقتصادية الهامة؛ تماشياً مع الجهود الوطنية في تنمية رأس المال البشري ومبادرات دعم التوطين.