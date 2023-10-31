أكبر “ارتفاع” شهري للذهب في عام

يتجه الذهب حاليا لتحقيق أفضل أداء شهري في عام بنسبة زيادة شهرية قدرت قيمتها بنحو 8%، وهي النسبة الأعلى منذ نوفمبر من العام الماضي.
واستقرت أسعار الذهب اليوم قبيل اجتماعات لبنوك مركزية هذا الأسبوع يمكن أن تقدم رؤى بشأن الاقتصاد العالمي وآفاق السياسة النقدية، ويتجه هذا المعدن لتحقيق أفضل أداء شهري له في ظل التصعيد الإسرائيلي في غزة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1994.15 دولار للأوقية، فيما وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2003.60 دولار.
وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي غدا، يليه تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة المقبل. وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.17 دولار، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 928.58 دولار، لكن كليهما يتجه لتحقيق مكاسب شهرية، فيما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1124.69 دولار، ويتجه إلى تكبد انخفاض يزيد على 9% الشهر.