شركة وطنية لشبكة “محطات الطرود”

وقعت مؤسسة البريد السعودي “سبل” وشركة مجموعة “أبانا”، وشركة “بروسيد” للخدمات اللوجستية التابعة لشركة الدواء للخدمات الطبية، (الثلاثاء)، اتفاقية شراكة لإطلاق “الشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود”، بحضور رئيس “سبل” المهندس آنف أبانمي.
وقام بتوقيع الاتفاقية التي جاءت على هامش مؤتمر الصحة العالمي المنعقد بالرياض، نائب الرئيس التنفيذي لـ”سبل” الدكتور فادي البحيران، والرئيس التنفيذي لـ”أبانا” عمرو العمرو، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الدواء فهد الفراج.
وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى المساهمة في تطوير جودة عمليات التوصيل بالمملكة، والتوسع في تقديم خيارات متعددة لزيادة رضا العملاء من خلال خدمات الميل الأخير. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الشركة الوطنية لشبكة محطات الطرود “Parcelat” ستقدم خدمات تسليم واستلام الطرود بشكل مريح وآمن من خلال استخدام شبكة محطات طرود مدعومة بأحدث التقنيات، كما ستعمل على إنشاء شبكة محطات طرود للاستخدام من قِبل شركات التوصيل العالمية والمحلية لتكون نقاط استلام وتسليم مُؤَتْمَتة لخدمة عملائها.