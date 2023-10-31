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جديد المحليات > ربط تقني بين “الصندوق العقاري” و”إنفاذ”
31/10/2023   6:42 م

ربط تقني بين “الصندوق العقاري” و”إنفاذ”

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وقّع صندوق التنمية العقارية ومركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم، اتفاقية مشتركة للربط التقني، وذلك استمراراً للجهود المشتركة لتعزيز التكامل التقني ورفع جودة البيانات وأتمتة الإجراءات المشتركة بين الطرفين.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي: إن الاتفاقية تهدف إلى التكامل التقني بما يضمن سرعة الإنجاز خدمةً للمستفيدين، ورفع جودة البيانات من خلال الاستفادة من الربط التقني بما يُسهم في أتمتة الإجراءات في تقديم الخدمات المشتركة.

من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي للمركز، حسين الحربي، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توثيق ورفع جودة الأعمال بين الطرفين وَفْق أهداف مشتركة أبرزها استحداث وتطوير وأتمتة إجراءات الخدمات باستخدام أحدث التقنيات بما يُمكّن ويسهل تقديم الخدمات للمستفيدين. وفق “أخبار 24”.

ربط تقني بين “الصندوق العقاري” و”إنفاذ”

جديد المحليات
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