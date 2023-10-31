تمكين رواد الأعمال بـ “القطاع الصحي”

وقّعت وزارة الصحة، اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 500 مليون ريال، بهدف تمكين الممارسين الصحيين ورواد الأعمال ودعم العمل الحر عبر عدة مبادرات.
وقالت الوزارة: إن الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش ملتقى الصحة العالمي تضمنت 3 مبادرات، الأولى هي مبادرة تدريب وتأهيل وتمكين رواد الأعمال في القطاع الصحي، وذلك من خلال برنامج تدريبي لدراسة السوق والفرص الاستثمارية ينتهي بتمويل لهذه الفرص واستثمارات تدعم الاستمرارية.
وأضافت الوزارة أن المبادرة الثانية خاصة بالمساحات الصحية المشتركة، وهي مبادرة تمويلية لرواد الأعمال والمستثمرين بنشاط المساحات الصحية المشتركة. وفق “أخبار 24”.
والمبادرة الثالثة، وَفْق الوزارة، خاصة بدعم وتمويل الاستثمار الحر في القطاع الصحي، وتهدف لتمويل العاملين المستقلين في جميع الأنشطة الاقتصادية الصحية.