“المؤشر” يخسر 3.3 في المئة من قيمته بـ”أكتوبر”

تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية سلبياً بعمليات البيع على الأسهم وزيادة الكمية المعروضة منها خلال تعاملات شهر أكتوبر الذي انتهى اليوم، فيما شكلت الأحداث السياسية التي تشهدها المنقطة ضغطاً على أداء السوق السعودية، ليفقد المؤشر معظم مكاسبه التي حققتها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وعلى رغم الأداء الإيجابي للمؤشر في الجلسة الأخيرة من شهر أكتوبر، إلا أنه أنهى تعاملات الشهر عند مستوى 10690.09 نقطة في مقابل 1105596 نهاية شهر سبتمبر الماضي، بخسارة 365.87 نقطة، نسبتها 3.31 في المئة.
وبالنظر إلى أداء السوق خلال أكتوبر، نجد ارتفاعاً في معدلات الأداء؛ إذ ارتفعت السيولة المتداولة في أكتوبر إلى 112 بليون ريال (30 بليون دولار) في مقابل 109 بلايين ريال (29 بليون دولار) للشهر السابق بزيادة نسبتها 3 في المئة، وصعدت الكمية المتداولة إلى 4.43 بليون سهم في مقابل 3.74 بليون سهم، بزيادة 18 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15 في المئة إلى 9.1 مليون صفقة في مقابل 7.9 مليون صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 489 سهماً بنسبة ارتفاع 3 في المئة.
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم نهاية أكتوبر إلى 10.933 تريليون ريال (2.915 تريليون دولار) في مقابل 11.41 تريليون ريال (3.04 تريليون دولار) نهاية شهر سبتمبر الماضي، بخسارة 477 بليون ريال (127 بليون دولار) نسبتها 4.2 في المئة.
وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) واصل لليوم الثالث على التوالي، لتخطي مستوى 10600 نقطة الذي غادره قبل 7 جلسات بتأثير تراجع الأسعار، واستفاد المؤشر اليوم من تحسن الطلب على الأسهم في الجلسة الأخيرة من الشهر.
وأنهى مؤشر (تاسي) جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 10690.09 نقطة في مقابل 10535.87 نقطة أمس، بزيادة 154.22 نقطة نسبتها 1.46 في المئة. وفق “أخبار 24”.
وسجلت السوق الرئيسية في جلسة اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الأداء؛ إذ ارتفعت الكمية المتداولة 25 في المئة إلى 215 مليون سهم، في مقابل 172 مليوناً أمس، فيما صعدت السيولة المتداولة 29 في المئة إلى 6.3 بليون ريال، في مقابل 4.9 بليون، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 12 في المئة إلى 438 ألف صفقة في مقابل 391 ألفاً، صاحب ذلك ارتفاع في متوسط الصفقة بلغ 12 في المئة إلى 492 سهماً.
ولليوم الثاني تخالف السوق الموازية اتجاه السوق الرئيسية، ويتراجع مؤشرها (نمو حد أعلى) نهاية اليوم 0.47 في المئة تعادل 141 نقطة، هبوطاً إلى 22350 نقطة، فيما ارتفعت السيولة المتداولة 23 في المئة إلى 19 مليون ريال.