مكافآت لمكتشفي مخالفات “الزراعة”

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 4 شروط لمنح مكافأة تشجيعية لمن يساعد على الكشف عن مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وأولها ألا يكون المبلِّغ شريكًا في ارتكاب المخالفة المبلَّغ عنها.
وأوضحت الوزارة، في مشروع طرحته على منصة “استطلاع”، الشروط الأخرى وهي أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وألّا يكون المبلِّغ قريبًا من الدرجة الأولى أو الثانية للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلَّغ عنها، وألّا تكون المخالفة سبق الإبلاغ عنها.
وأضافت الوزارة أن المكافأة تتراوح ما بين ألف ريال بحد أدنى و50 ألف ريال بحدّ أقصى، ويكون استحقاقها بقرار يصدر من لجنة المكافآت التشجيعية، كما لا تُستحَقّ إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقّة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها تضمن سرية البلاغات المقدَّمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهُوِيّة المُبلِّغ، مضيفة أن التبليغ عن المخالفات عن طريق القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة باستخدام النموذج المعدّ لذلك الغرض على أن تتضمن المعلومات على الأقل بيانات المبلغ كاسمه ورقم التواصل ورقم الهُوِيّة الخاصة به، ومكان المخالفة وعنوانها ونوعها، والمستندات والمعلومات المؤيّدة للبلاغ.