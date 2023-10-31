“حكم قضائي” ينصف امرأة ضد “جهة حكومية”

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة؛ حكماً صدر من المحكمة الإدارية، قضى بتعويض سيدة، سقطت مركبتها في إحدى الحفريات؛ ما تسبب للمركبة بأضرار عديدة، قيَّمتها المحكمة، وألزمت إحدى الجهات بدفع تعويض لها، لعدم وجود لوحات تحذيرية.
وفي التفاصيل، فإن سيدة قررت رفع دعوى ضد إحدى الشركات الوطنية – تحتفظ الصحيفة باسمها – نظير تعرض سيارتها للضرر، بعد سقطوها بإحدى الحفريات المسؤولة عنها الشركة، وتقدمت لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، حيث مقر الشركة.
وقررت السيدة اللجوء للقضاء بعد أن أخذت مطالبتها من الشركة كثيراً من الوقت؛ ما اضطرها لرفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية، مطالبة الجهة بتعويضها بالمبلغ بعد تقديره. وفق “أخبار 24”.
وقضت المحكمة بتعويض المرأة بأكثر من 33 ألف ريال، بعد تقدير الأضرار التي لحقت مركبتها؛ وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وألزمت الجهة بتعويض المرأة نظير التلفيات التي لحقت بسيارتها.