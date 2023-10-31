“غداً”.. زيادة “معاش الضمان”

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يبدأ غداً الأربعاء تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.
وكان التوجيه الملكي الصادر بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، نص على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا.
وتضمن التوجيه الملكي، استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن؛ واستمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن؛ بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، وتفويض لجنة حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
ويأتي التوجيه الكريم انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أبنائه المواطنين والمواطنات على تلمُّس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، واستمراراً للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظلّ الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وفق “أخبار 24”.