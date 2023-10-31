“عقارات الشرقية” بـ 36 مليار ريال

أكدَّ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحمَّاد، أن المنطقة الشرقية شهدتْ نموًا في مؤشراتها العقارية؛ إذ بلغ حجم العمليات العقارية في المنطقة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث ما يقارب الـ 36 مليار ريال.
وأوضح “الحماد”، خلال مشاركته في معرض ريستاتكس الشرقية العقاري 2023، أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع العقاري أسهم في رفع كفاءة السوق وتنظيمه وحوكمته، وذلك من خلال التشريعات العقارية التي عززت فاعلية القطاع ليكون مُساهِمًا في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنَّ مُساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي 6.1 %، كما بلغتْ مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.7%.
وبلغت الصفقات العقارية ما يقارب 28 ألف صفقة عقارية بارتفاع تجاوز الـ 5% لنفس الفترة من العام الماضي، منها 45% للعقارات التجارية و39% للعقارات السكنية، فيما سجَّل نشاط الوساطة العقارية ترخيص أكثر من 3.7 ألف وسيط عقاري من المُنشآت والأفراد في المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وذكر رئيس الهيئة أنَّ عدد المشاريع المُرخصة في نظام البيع والتأجير على الخارطة “وافي”، تجاوزت الـ 120 مشروعًا حتى الآن، بإجمالي وحدات عقارية بلغ الـ 32 ألف وحدة، وعلى مستوى القطاع الإيجاري في المنطقة، موضحًا أن عقود الإيجار الموثقة في المنطقة الشرقية قد تجاوز المليون ومائتي ألف عقد إيجار، وهو ما يمثل 16% من العقود الإيجارية الموثقة في مدن المملكة، كما تم اعتماد أكثر من 1200 كيان عقاري في جمعيات اتحاد الملاك.
وفيما يخص العقارات المفروزة جاءت المنطقة الشرقية من بين أعلى ثلاث مدن على مستوى المملكة بنحو 40 ألف وحدة مفروزة، وعزا هذا النمو في الأنشطة العقارية للمنطقة الشرقية إلى جاذبيتها للاستثمارات العقارية، وما تحظى به من مقومات سياحية وتجارية وسكنية.