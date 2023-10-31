مبادرة طوعية لـ”استدامة المياه”

أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، المبادرة الوطنية الأولى من نوعها للالتزام الطوعي لاستدامة المياه بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك انطلاقاً من التزامها ببناء مستقبل صناعي أكثر استدامة، وانسجاماً مع مبادرات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وقَّعت 10 شركات طوعًا على الالتزام بالمبادرة، تمهيدًا لمشاركة مستثمري المدن الصناعية، وتعزيزًا للدور الفاعل الذي يتمتع به القطاع الصناعي ودعم معايير جودة الحياة؛ وذلك تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرامج رؤية المملكة 2030م، بحماية الأمن المائي للمملكة.
ويلتزم الشركاء الصناعيون بتطبيق أفضل الممارسات العالمية عبر عملياتها وسلاسل القيمة الخاصة بها لتعزيز كفاءة المياه والحفاظ عليها وفقًا لعدد من المبادئ من بينها: الالتزام بـ “التحليل والتقييم المستمر لجودة المياه، وتحسين كفاءة الاستخدام، وإدارة التسرب والتلوث، وتعزيز الوعي والتثقيف بأهمية استدامة المياه.
وتتمتع “مدن” بالاستقلالية المائية وتسعى إلى توقيع اتفاقيات تكاملية مع القطاع الخاص لإضافة كميات المياه حسب نمو المدن الصناعية مستقبلاً، وذلك بهدف ضمان استدامة إمدادات المياه للمدن الصناعية عبر 28 محطة مياه شرب تنتج أكثر من 44 مليون متر مكعب، وتشغيل 14 محطة صرف صناعي لإنتاج أكثر من 27 مليون متر مكعب سنويًا، وتصل نسبة الاستفادة من المياه المعالجة إلى 52%. وفق “أخبار 24”.
وأنشأت “مدن” مشروع بحيرة مدن في المدينة الصناعية الثانية بالدمام على مساحة إجمالية 400 ألف م² ضمن حلولها الابتكارية المُستدامة لاستخدام المياه، وإعادة تدويرها بمُعالجة فائض مياه الصرف الصناعي والمياه الجوفية بمعادلة التركيزات الحيوية لها.