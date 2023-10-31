تفاهم ثلاثي لتحويل “الخام” لـ”بتروكيماويات”

وقّعت وزارة الطاقة وبرنامج استدامة الطلب على البترول، وشركة أرامكو السعودية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، مذكرة تفاهم لتطوير تقنيات تحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات.
وجرى توقيع المذكرة على هامش مؤتمر التقنيات الابتكارية لتحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات، الذي عُقد في جامعة كاوست؛ سعياً إلى دعم تطبيق الحلول الابتكارية لهذه التقنيات.
وتهدف المذكرة، إلى تطوير واختبار تقنيات تحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات من خلال نظام المفاعل الواحد، وتمكين تطبيق التقينات في المصافي أو المعامل البتروكيماوية؛ للتحقق ورفع مستوى الجاهزية التقنية، إضافة إلى تنمية فرص التعاون والشراكات النوعية والاستراتيجية حول تطبيق تقنيات تحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات. وفق “أخبار 24”.