“ماني” يقود النصر لربع نهائي “الكأس”

أطاح فريق النصر بنظيره الاتفاق، خارج بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة.
وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يخطف ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 107.
وسدد لاعب الاتفاق فينالدوم كرة في الدقيقة 9 من داخل منطقة جزاء النصر، تصدى لها حارس المرمى نواف العقيدي.
وأشهر الحكم بطاقة صفراء ضد لاعب النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 12؛ لاعتراضه على عدم احتساب ركلة جزاء له.
وأخطأ حارس مرمى الاتفاق فيكتور في الدقيقة 23 في الإمساك بكرة عرضية أرسلها لاعب النصر عبدالإله العمري، ولكن أبعدها دفاعه قبل أن تصل لرونالدو.
وأجرى المدير الفني لفريق النصر في الدقيقة 28 تبديلاً بالدفع باللاعب عبدالله الخيبري، بدلاً من نواف بوشل لإصابة الأخير.
وألغى الحكم هدفًا سجله لاعب النصر تاليسكا في الدقيقة 45 6 لوجود حالة تسلل.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في الدقيقة 45 11 في وجه لاعب النصر تاليسكا؛ بعد كرة مشاركة مع لاعب الاتفاق حمدان الشمراني. وفق “سبورت 24”.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 67 بطاقة صفراء ضد لاعب الاتفاق حامد الغامدي؛ بعد كرة مشتركة مع لاعب النصر عبدالإله العمري.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 70 بطاقة صفراء ضد لاعب الاتفاق حمدان الشمراني؛ بعد خطأ ارتكبه ضد لاعب النصر أوتافيو.
ودفع المدير الفني لفريق الاتفاق جيرارد في الدقيقة 73 باللاعب أحمد الغامدي بدلاً من حامد الغامدي.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 77 بطاقة صفراء ضد لاعب الاتفاق محمد عبدالرحمن؛ بعد خطأ ضد لاعب النصر ساديو ماني.
وأرسل لاعب النصر كريستيانو رونالدو كرة عرضية من يسار الملعب، حولها زميله عبدالإله العمري برأسه في الدقيقة 80 مرت بجوار القائم الأيسر.
ودفع المدير الفني لفريق الاتفاق في الدقيقة 86 باللاعب سعد الموسى بدلاً من محمد عبدالرحمن.
وأشهر الحكم في الدقيقة 89 البطاقة الحمراء ضد لاعب الاتفاق علي هزازي.
ودفع المدير الفني لفريق النصر مع بداية الشوط الثاني باللاعب عبدالرحمن غريب بدلاً من سيكو فوفانا.
وسدد لاعب النصر ساديو ماني كرة قوية من داخل منطقة جزاء الاتفاق، ولكن ارتطمت في وجه لاعب الاتفاق مارسيل تيسيران وخرجت لركنية.
وسجل ساديو ماني هدف النصر الأول في الدقيقة 107.