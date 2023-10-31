سالم الدوسري.. الأفضل في “آسيا”

كتب نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري، تاريخ جديد للكرة السعودية على المستوى الآسيوي، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا لعام 2023.
ونافس الدوسري على جائزة الأفضل في آسيا كلا من القطري المعز علي لاعب الدحيل القطري والأسترالي ماثيو ليكي لاعب ميلبورن.
وفاز الدوسري بجائزة الأفضل في القارة بعد الإنجازات التي حققها هذا العام على مستوى البطولات والأرقام مقارنةً بمنافسيه.
وأعرب سالم الوسري، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز وتحقيقه لقب أفضل لاعب آسيوي، قائلا إن هذه الجائزة نتاج دعم كبير وغير محدود من القيادة للرياضة السعودية، موجها الشكر لعائلته ولناديه الهلال وزملائه في المنتخب السعودي.
وبَاتَ الدوسري سادس لاعب سعودي ينال هذه الجائزة، بعد كلّ من سعيد العويران ونواف التمياط وحمد المنتشري وياسر القحطاني وناصر الشمراني.
وعلى الرغم من أن الهلال يزخر هذا الموسم بكتيبة من النجوم العالميين إلا أن ذلك لم يمنع الدوسري من مواصلة تألُّقه ليُزاحم تلك الأسماء العالمية، حيث يحلّ ثالثًا في قائمة هدّافي الهلال في دوري روشن حتى الآن برصيد 6 أهداف وبفارق هدفين فقط عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال وثاني هدّافي الدوري بعد 11 جولة.
سجّل سالم الدوسري 3 أهداف مع المنتخب السعودي خلال عام 2023، ليعزز من إسهاماته مع “الأخضر” والتي بلغت ذروتها في كأس العالم 2022 حيث سجل هدفًا تاريخيًا لا يُنسى في شباك الأرجنتين “بطل العالم” ليقود المنتخب السعودي للفوز التاريخي على رفاق ميسي.
وحقق الدوسري خلال 2023 إنجازًا تاريخيًا مع الهلال حيث قاده إلى التأهُّل لنهائي كأس العالم للأندية، وحصد الميدالية الفضية لأول مرة في تاريخ نادٍ سعودي.
وخلال عام 2023 تُوّج الدوسري مع الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، كما تأهَّل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي.
وإجمالًا حقق الدوسري مع الهلال 17 لقبًا أبرزها الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات، كأس الملك 4 مرات ودوري أبطال آسيا مرتين، كما تأهل مع “الأخضر” إلى المونديال مرتين في 2018 و2022 مسجلًا في كل نسخة بواقع هدف في نسخة روسيا وهدفين في مونديال قطر ليعادل رقم الأسطورة سامي الجابر في صدارة هدّافي العرب بالمونديال بـ3 أهداف.
وفق “سبورت 24”.