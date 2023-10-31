“المملكة” على مرمى حجر من “مونديال 2034”

اقتربت المملكة العربية السعودية، من الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم 2034، بعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال طلبات الترشح لاستضافة مونديال 2034.
وبات الملف السعودي وحيدًا دون منافس على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خاصة بعدما أكدت أستراليا أنها لن تقدم عرضا لاستضافة البطولة في اليوم النهائي لتقديم العروض اليوم الثلاثاء.
وكان الاتحاد الدولي (فيفا) دعا الاتحادات المحلية في قارتَيْ آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض لاستضافة البطولة مع تحديد موعد نهائي لذلك اليوم. وجعل قرارُ أستراليا بعدم المضيّ قُدمًا في استضافة نسخة 2034، السعوديةَ صاحبةَ العرض الوحيد المؤكد لاستضافة البطولة.
وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” في بيان له، إن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة كأس العالم 2034، مضيفا أنه فضلاً عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح، بحيث يتوقّع إعلان الدولة المستضيفة خلال مؤتمر FIFA المتوقع إجراؤه في الربع الرابع لعام 2024.
وأوضح فيفا، أنه انطلاقاً من هذه اللوائح، ستُجري إدارة FIFA حواراً مباشراً مع الأطراف صاحبة ملفات الترشّح لضمان استلام ملفات مكتملة وشاملة وتقييمها بحسب متطلبات الحد الأدنى للاستضافة التي صادق عليها مجلس فيفا مسبقاً.
وأشار إلى أن الحوار سيركز على المجالات التي حظيت بالأولوية في الرؤية العامة لهذا الحدث وأبرز المعايير المعمول بها من بنية تحتية وخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان.
وسينشر فيفا لاحقاً تقييمه وتقاريره، وفي حال تمت تلبية هذه المتطلبات، ستقوم الاتحادات الوطنية المجتمعة في مؤتمر FIFA بتعيين الدولة المستضيفة من هذه البطولة.
وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 بعد دعوة من “فيفا” لتقديم عروض من آسيا وأوقيانوسيا في الرابع من شهر أكتوبر الجاري، وَفْق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة. وفق “سبورت 24”.
ومنح “فيفا” حق استضافة كأس العالم 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا مع إقامة مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بمئوية البطولة.