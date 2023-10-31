“الاتحاد” يحجز مقعداً بربع نهائي “الكأس”

انتزع فريق الاتحاد بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزًا غاليًا بثلاثية دون رد، على نظيره الفيحاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد فهد الدولي في الرياض، لحساب دور الـ16.
سجل عبدالرزاق حمد الله الهدف الأول للاتحاد بعد تمريرة بينية متقنة من رومارينيو وضعته في موقف انفراد، وتمكن من تسديد الكرة من فوق قدم حارس الفيحاء ستويكوفيتش.
وعاد حمدالله لتسجيل الهدف الثاني للعميد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس بعد كرة أبعدها دفاع الفيحاء من أمام بنزيما، ووصلت إلى اللاعب المغربي على القرب من نقطة منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى للحارس.
وعزز كريم بنزيما النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للاتحاد بعد أن تمكن من فتح مساحة للتسديد من على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة سكنت المقص الأيسر لحارس الفيحاء.
التهديد الأول في المباراة جاء من الفيحاء عن طريق “فاشون ساكالا” في الدقيقة الثالثة عندما سدد الكرة وارتدت من العارضة.
الرد جاء سريعاً من الاتحاد، وعبدالرزاق حمدلله يفتتح التسجيل للعميد بهدف السبق من تمريرة رومارينيو في الدقيقة الخامسة.
بعد الهدف نظم الفيحاء من ألعابه، وكثف من محاولاته على مرمى الاتحاد للعودة إلى أجواء المباراة، في المقابل اتسمت هجمات العميد بالسرعة، وبعد مرور 25 دقيقة من الشوط، انحصر اللعب في وسط الملعب.
في الدقيقة 28 عاد ساكالا للظهور من جديد، وشكل خطورة كبيرة على مرمى المعيوف بكرة عرضية لم تجد المتابعة لتضيع فرصة إدراك التعادل.
الجزء الأخير من هذا الشوط شهد أداءً متكافئاً من الطرفين، مع أفضلية طفيفة للفيحاء الذي حاول كثيراً الوصول لمرمى الاتحاد قبل الذهاب للاستراحة، ولاحت للفريق ركنيتان، ولكن دون أن يفلح في مبتغاه لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون رد.
وبدأ الشوط الثاني بنفس الوتيرة التي انتهى عليها الشوط الأول، حيث التقط فريق الفيحاء زمام المبادرة وشكل خطورة على مرمى الاتحاد، غير أن الكرة انتهت بين يدي المعيوف.
وفي الدقيقة 51 شهدت هجمة خطيرة للفيحاء، تصدى لها المدافع حسن كادش وأبعد الكرة بعيداً عن المرمى، وتواصلت هجمات الفيحاء وأثمرت عن ضربة ركنية ولكنها مرت دون أن تشكل خطورة في الدقيقة 54.
وفي الدقيقة 57 قام زكريا هوساوي، بعمل فردي رائع مخترقاً دفاعات الفيحاء وأوصل الكرة لبنزيما لعبها الأخير ولكن الكرة اصطدمت بالمدافع وتحولت إلى ركلة زاوية.
وفي الدقيقة 60 أجرى الفيحاء التبديل الأول بخروج عبدالرحمن السفري ودخول سعود زيدان لزيادة الكثافة العددية في منطقة الوسط.
وتناقل كانتي وبنزيما الكرة في الدقيقة 62 بتمريرات قصيرة سددها الأخير وتحولت إلى ركلة زاوية حولها رومارينيو بضربة رأسية بعيداً عن المرمى.
وأجرى سانتو التبديل الأول للعميد في الدقيقة 63، بخروج زكريا هوساوي ودخول أحمد بامسعود، وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، انتظمت هجمات الاتحاد بتمريرات متقنة، في المقابل اعتمد الفيحاء على الهجمات المرتدة.
وفي الدقيقة 75 قدم بنزيما كرة سهلة لمدلله العليان حولها الأخير على شكل كرة عكسية أمام مرمى الفيحاء مرت خارج الملعب، وأجرى سانتو التبديل الثاني بخروج فيصل الغامدي ودخول صالح العمري.
وفي الدقيقة 78 قام بروزوفيتش بأجراء تبديلين في صفوف الفيحاء بخروج محمد البقعاوي، وفاشون ساكالا، ودخول مالك عبدالمنعم، وسلطان مندش.
وفي الدقيقة 79 كاد البديل صالح العمري يضيف الهدف الثاني للاتحاد عندما سدد من ركلة ثابتة حولها حارس الفيحاء إلى ضربة ركنية.
وفي الدقيقة 84 أبعد لويز فليبي هجمة خطيرة للفيحاء محولاً الكرة العكسية بضربة رأسية إلى ضربة زاوية.
وأضاف عبدالرزاق حمدلله الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 87، والثاني له في المباراة من تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء.
وأجرى الفيحاء تبديلين بعد الهدف الثاني للعميد، بخروج مالك عبدالمنعم، وريكاردو، ودخول نواف الحارثي، وراكان الكعبي.
الدقيقة 92 تناقل لاعبو الاتحاد الكرة بهجمة سريعة عن طريق كانتي وبنزيما، لتصل الكرة لحمدلله الذي كان قريباً من إضافة الهدف الثالث لولا التدخل القوى من مدافع الفيحاء وحول الكرة إلى ركلة زاوية. وفق “سبورت 24”.
وفي الدقيقة 94 سجل كريم بنزيما واحداً من أجمل أهداف البطولة حتى الآن عندما سدد الكرة من مسافة بعيدة في سقف المرمى فشلت معها كل محاولات الحارس في اللحاق بها لتعانق الشباك، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للعميد، وبهذه النتيجة تأهل الاتحاد لدور ربع نهائي أغلى الكؤوس فيما غادر الفيحاء سباق البطولة.