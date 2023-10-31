“الشباب” يٌطيح بالفتح خارج “الكأس”

حقق نادي الشباب فوزاً ثميناً على حساب نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وسجل يانيك كاراسكو هدفي الشباب في الدقيقتين (59 و115)، فيما أحرز كريستيان تيلو هدف الفتح الوحيد عند الدقيقة (24).
وبذلك حجز الشباب مقعداً ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين رفقة الفيصلي والهلال والخليج والتعاون.
أحداث المباراة
بدأ نادي الشباب المباراة بضغط هجومي عن طريق الثنائي يانيك كارساكو وحبيب ديالو.
وأهدر ديالو فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة قوية مرت أعلى مرمى الفتح.
وجاء رد الفتح عن طريق مراد باتنا الذي انطلق بقوة ومرر الكرة في اتجاه كريستان تيلو الذي سجل الهدف الأول.
وحرمت العارضة يانيك كاراسكو لاعب الشباب من تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني نجح كاراسكو في تسجيل هدف التعادل بعدما نفذ ركلة ركنية خدعت حارس مرمى الفتح جاكوب رينيه وسكنت الشباك. وفق “سبورت 24”.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتجه الفريقين إلى لعب شوطين إضافيين.
وواصل يانيك كاراسكو مستواه المميز مع الشباب ونجح في الدقيقة 115 في تسجيل الهدف الثاني ليمنح فريقه بطاقة التأهل.
وكثف الفتح محاولاه لتسجيل هدف التعادل والوصول لركلات الترجيح في الدقائق المتبقية ولكن دون جدوى.