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رياضة > “هونيس”: السعودية تُمثل تحدياً لـ”أوروبا”
17/11/2023   10:04 ص

“هونيس”: السعودية تُمثل تحدياً لـ”أوروبا”

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قال رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، “أولي هونيس”، إن كرة القدم الأوروبية تواجه تحدياً كبيراً في ظل القوة المالية للأندية السعودية.

وأضاف “هونيس”، في تصريحات لإذاعتيْ “آر تي إل” و”إن تي في”، في لقاء نُشر الخميس “يبدو أن السعوديين مصممون حقاً على السيطرة على كرة القدم العالمية”.

ويرى هونيس أن المنافسة ستكون أقوى مما كانت عليه مع الصين قبل بضع سنوات قليلة، عندما انتقل نجوم كبار من الأندية الأوروبية إلى الصين.

وأوضح هونيس أن هناك عنصر إضافي لم يكن موجوداً في التجربة الصينية، ويتمثل في حقيقة وجود وفرة كبيرة من الأموال.

واختتم “نمرُّ الآن بتحول قوي في الكرة العالمية، كنا دائماً نظن أن مُنافسينا هم في إنجلترا وإسبانيا، ونوعاً ما في فرنسا وإيطاليا، لكن الآن الأمور تغيرت بشكل كبير في عالم كرة القدم، وفجأة ظهرت السعودية”. وفق “سبورت 24”.

“هونيس”: السعودية تُمثل تحدياً لـ”أوروبا”

رياضة
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