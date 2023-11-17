سبب استبعاد “طارق حامد” من “الفراعنة”

قرر المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، استبعاد لاعب نادي ضمك طارق حامد من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداداته لمباراة سيراليون في تصفيات إفريقيا لكأس العالم.
واستبعد فيتوريا بحسب الاتحاد المصري لكرة القدم كلا من: طارق حامد وثنائي الأهلي المصري إمام عاشور وحسين الشحات، نتيجة عدم الالتزام بالنظام و القواعد الداخلية داخل المنتخب.
وقال نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، خالد الدرندلي في تصريحات صحفية، إن الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، قرر استبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، لأسباب تأديبية.
وأضاف الدرندلي أن الثلاثي لم يستكمل التدريبات الإضافية عقب مباراة جيبوتي، والتي انتهت بفوز الفراعنة 6-0 في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026. وفق “سبورت 24”.
وفاز منتخب مصر علي جيبوتي بستة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، في مباراة تواجد طارق حامد خلالها على مقاعد البدلاء.