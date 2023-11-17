“فيغا” يرفض الرحيل عن “الأهلي”

كشفت تقارير عن موقف محترف الأهلي، جابري فيغا من الرحيل عن صفوف الفريق الجداوي في ظل رغبة عدد من الأندية الأوروبية في ضمه.
ويشعر فيغا بحسب “سكاي سبورت” إيطاليا بالارتياح مع الأهلي، ويرغب في استكمال مشواره مع الفريق رغم رغبة عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة في التعاقد معه.
وأوضحت التقارير أن فيغا أبلغ المقربين منه برغبته في التركيز مع الأهلي والقتال حتى الرمق الأخير في منافسات دوري روشن السعودي. وفق “سبورت 24”.
وخاض فيغا حتى الآن 11 مباراة بقميص الأهلي بدوري روشن وكأس الملك، منذ انضمامه في الصيف الماضي، وسجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع هدفين آخرين.