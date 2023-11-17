جامعة نجران الـ”121″ بتصنيف “التايمز”

احتلت جامعة نجران المرتبة 121 في تصنيف التايمز العالمي للجامعات العربية للعام 2023م، كما حصلت على المركز 13 على مستوى الجامعات السعودية في مؤشر الاقتباسات العلمية.
وقال رئيس وحدة التصنيفات العالمية بالجامعة الدكتور عادل الشهراني، إن هذا الإنجاز يضاف لإنجازات سابقة ومتتالية تحققها الجامعة؛ لتعكس جهودها البحثية واهتمامها بنوعية الأبحاث التي تخدم جودة التعليم بالجامعة.
وأضاف أن تصنيف التايمز العالمي للجامعات العربية يجري على نفس إطار عمل تصنيف تايمز للجامعات العالمية، باختلاف بعض المقاييس الجديدة التي تعكس ميزات ومهام الجامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يتم الحكم على الجامعات وفق مؤشرات أداء مختلفة تشمل التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والتوقعات الدولية، والاقتباسات العلمية؛ لتوفير المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.
ودخلت جامعة نجران للمرة الأولى في تصنيف التايمز للجامعات العالمية في مجال التأثير والاستدامة لعام 2023م؛ بعد حصولها على تصنيف متميز بين أكثر من 1600 جامعة عالمية تقدمت للتصنيف. وفق “أخبار 24”.
وحققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، حيث شاركت في أربعة معايير رئيسة لأهداف التنمية المستدامة، ونجحت في تحقيق تصنيف متقدم في مجالات: الصحة، والرفاهية، وجودة التعليم، وتمكين المرأة، والشراكة مع المجتمع.