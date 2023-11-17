“أسبوع النقل”.. الأحد المقبل

تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات أسبوع “النقل والخدمات اللوجستية” بمراكز دعم المنشآت في كلٍ من مدينتي الرياض، والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة، والخبر؛ بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو منشآتهم في القطاع.
وستقام هذه الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لمدة 5 أيام بحضور ومشاركة مجموعة من أبرز الخبراء والمختصين بدعم رواد ورائدات الأعمال في مجالات النقل.
ويستضيف أسبوع النقل عبر مجالس دعم المنشآت وجلسات حوارية نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رميح الرميح، إلى جانب وكيل الوزارة المساعد لتطوير القطاع، سيف الفقار، وعدد من المسؤولين؛ للحديث عن أهمية التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات في مجال ريادة الأعمال؛ وإمكانية استفادة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الفعاليات ستتيح فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال، ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، إضافة إلى تقديم العديد من الاستشارات والجلسات الإرشادية للمنشآت العاملة في القطاع اللوجستي، ويمكن التسجيل لحضورها من خلال الرابط المخصص لذلك.